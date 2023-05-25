指電話卡實名制存偏頗 市民申覆核

張姓申請人於其自行撰寫的申請書中，將商務及經濟發展局、通訊事務管理局及保安局均列為擬答辯人。張首先要求法庭可批准其以匿名身份提出是次司法覆核，並稱不認同不願意公開身份的人士是不可信之說法。他又指《電訊（登記用戶識別卡）規例》第5條列明，「指明持牌人須確保用戶識別卡除非現已登記，否則不得處於生效狀態」的內容存在偏頗，並認為會阻礙了市民舉報的嚴重罪案。他續指電話卡實名制後，有機會令作舉報的當事人身份被公開，會令其不願意舉報或指證，故需要匿名保護。他又認為電話騙案與是否實名登記電話卡沒有直接關係，且不能阻止騙徒以其他途徑犯案，並對提出實名制的相關人士感不解。他認為應要教導市民小心騙案，非實名登記電話卡。案件編號：HCAL 805/2023