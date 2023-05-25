當局稱一兩件事影響旅遊業前線須改善

【本報訊】對於近期有旅客訪港期間，出現有關旅遊業的負面報道，有議員關注當局有否與業界溝通，以提升旅遊業有利復興。文化體育及旅遊局局長楊潤雄承認前線人員需要高水平、服務態度及質素，當局有不同課程幫助從業人員提升服務，只可惜一兩件事影響本港旅遊業，認為港人要歡迎遊客，未來會加強宣傳政策，包括如何接待客人及如何建立好客之都。

楊又指機管局在2020年向3家本地航空公司預先購買約50萬張機票，以支援受疫情打擊的航空業，並在今年3月推出計劃送出機票，響應政府推出的「你好，香港」宣傳活動，至今已送出約20萬張機票，機管局預計總體可為本港帶來150萬名旅客。

旅遊界議員姚柏良則指當局現時重點放在海外宣傳，惟內部宣傳仍未開始做，問到有否實質計劃，呼籲全港市民共同打造好客城市。

將提醒社會 特別照顧旅客 楊潤雄承認通關後重點是對外宣傳，內部對從業人員的培訓、講座是沒有停止的，希望旅遊業走向正確路向，現會與旅發局做大型內部宣傳，讓未必是跟團的遊客都有好的體驗，並且認為要重新提醒整個社會，人與人之間基本的尊重與禮貌，甚至特別照顧旅客。

對於旅遊業界人手短缺的問題，會計界議員黃俊碩亦表示關注，又提及有食肆因人手不足提早營業。對於前線服務人手短缺問題，楊指當局知悉情況，但要解決問題牽涉不同範疇，會積極探討。

另一議員譚岳衡指現時旅客來港並非單純購物，更希望有人文體驗，關注當局未來會否專門打造文化生態路線，以作為本港旅遊賣點。楊表示，消費購物至今是吸引旅客的重要一點，但旅客現時會追求綠色生活遊、文化藝術的體驗，而旅發局的網頁也有顯示包括購物、飲食以及綠色體驗的景點，當局亦有進行不同宣傳，希望提供不同吸引旅客的景點。