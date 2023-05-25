國泰清理門戶 港府促檢討培訓

【本報訊】國泰航空被爆出有機組人員涉嫌歧視非英語乘客，港府指對事件感痛心，狠批不敬言行損香港和內地人民感情，要求國泰檢討培訓和服務質素，確保類似情況不容再發生。平機會則認為事件有機會構成間接歧視。

內地網民日前於社交平台「小紅書」聲稱聽到國泰機組人員私底下討論內地乘客不諳英語或粵語，更形容「聽不懂人話」。繼國泰解僱3名涉事機組人員後，港府昨日指，該些對不尊重的言行傷害了香港和內地人的感情，破壞本港一貫尊重、有禮、共融的文化和價值觀，對此感到痛憤和失望。

港府續指，雖然涉事機組人員已經被解僱，但不容類似情況再發生，已向國泰行政總裁林紹波要求檢討培訓服務素質，提升顧客服務文化，重塑尊重有禮的好客形象，不負社會對國泰的期望。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則希望，各香港人都可以「盡自己責任」歡迎旅客。被問到解僱涉事機組人員是否合適，楊認為社會對事件的態度非常清晰，相信國泰會合適處理。

平機會主席朱敏健指事件中服務員要求乘客說出指定英語字眼才提供服務是沒有憑據，明顯地「不近人情、不合道理」，亦對某一背景的乘客或構成不公平待遇，構成間接歧視。

工會稱對不實指控感痛心 國泰空中服務員工會昨日向會員發出的內部電郵，指對國泰機艙服務員正面對眾多不實指控及網上傳言感痛心，又說機組人員可根據「機艙服務指引」要求乘客刪除未經同意拍攝的內容，若遭拒絕則可通知機長及機艙服務經理，而政策表明對不守規乘客採取「零容忍」態度，並強調原期望國泰會支持員工保護自己及提供相關指引，遺憾最終得到「令人傷感的消息」。