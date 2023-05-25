市場關注《香港01》資金營運

母企大股東于品海被接管股份 商人于品海於《香港01》母公司南海控股多達45.82%的股份，周一遭到專事企業重組服務的人員接管，其持股當中未「出事」的部分僅佔南海已發行股份的13.43%。換言之，大股東于品海隨時失去對南海及《香港01》的控制權。

接管上述股份的乃會計師行德勤中國的企業重組服務全國領導人何國樑，以及財務諮詢服務合夥人（企業重組服務）侯佳伶和葛俊。本報昨日向德勤方面查詢他們接管于品海大部分南海持股一事，直至截稿未獲回覆。

南海昨收市後刊發公告，證實于品海於南海45.82%的股份被接管，這批股份一直是大地控股（南海之控股股東，于品海全資持有的公司）之子公司向建銀國際海外借錢的抵押品，建銀周一委任何、侯、葛接管相關抵押品。

建銀方面早年買入Pippen Limited於2017年3月24日發行的債券，原定Pippen要在2021年3月24日償還3.84億元，可是違約收場，去年6月6日狀告于、大地及Pippen時還欠約3.78億元，而Pippen只是于品海持有南海股份之實體之一。南海強調，事件與公司本身或其資產無關，換言之于品海的持股被建銀派人接管是于的問題，亦不代表公司控制權發生變動。香港股票分析師協會主席鄧聲興則相信，若于品海方面最終無力還債，南海被新買家入主的機會較大。

南海控股去年停牌至今 南海自去年4月起因為未能及時發布2021年全年業績而停牌至今，同年7月7日收到聯交所的復牌指引，萬一今年9月30日之前未能滿足有關條件就會被除牌，其中一項條件是進行核數師要求的獨立內控調查，並公布結果和採取適當補救措施。南海今年3月底稱，內控檢討並未完成。鄧聲興坦言，于品海的股份被債主接管令事件更加複雜，又認為南海被除牌、股票淪為「牆紙」的機會較大。他續評論，南海本身業務也陷入困境，財力可持續性堪憂的《香港01》面臨不小的資金壓力。

《香港01》連年虧損嚴重 《香港01》所屬的新聞傳播分部從2016年全年業績獨立列帳以來從未賺錢，2016年1月至2021年6月合共5年半期間，累計除所得稅前虧損17.78億元（即平均每年3.23億元），同期總收入僅約3.68億元。該分部2021年6月底的總資產為1.57億元，負債半年間升46.5%至8,770.8萬元。