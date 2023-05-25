$2乘車優惠 港鐵：一直有查票

【本報訊】政府指2元乘車優惠計劃出現濫用情況，甚至有建議優惠上調至3元。港鐵主席歐陽伯權表示，一直以來有查票，亦有機制懲罰濫用行為。乘車優惠計劃由政府主導，港鐵將主力配合；優惠對長者非常好，鼓勵他們出行。而港鐵因列車服務延誤，推出4次免費乘車日，共1,700萬人次使用。

至於將軍澳綫及油麻地站列車去年發生嚴重事故後，港鐵事後全面檢討資產管理及維修保養制度計劃，行政總裁金澤培稱已成立專家小組，應可於未來一至兩個月公布，會在維修規章制度改善、引入新科技、加強分析能力等多方面研究。

九巴指不時派員監察 九巴則稱，2元乘車優惠計劃涵蓋多種不同公共交通工具，根據協議，政府以實報實銷形式，按公共交通營辦商收取的實際適用票價，減去2元票價，向營辦商發還差額。

九巴及龍運一向按照政府要求，查票及查核乘客身份。當車長及其他身穿制服的前線員工懷疑有乘客濫用計劃時，會要求他們提供證明文件核實身份。如證實未能符合享用優惠資格，會要求對方繳付恰當車資，九巴亦會不時派員實地監察調查。