「人車直達」逼爆 管制站附近補鑊 香園圍將增30非專營巴泊位

【本報訊】香園圍管制站是第一個採用「人車直達」設計的邊境管制站，今年2月開通客運通關服務，有議員關注該管制站的交通。運輸及物流局指，除目前供本地非專營巴士上落客的9個停車位外，已在管制站附近預留一個可供30輛本地非專營巴士臨時停泊的位置；就本地公共交通服務而言，截至4月下旬，服務該管制站的專營巴士在繁忙時間的平均載客率介乎五至九成，而綠色專線小巴繁忙時間平均班次約5分鐘，整體能應付需求。

有議員關注，該管制站只有9個供本地旅遊巴上落客車位，擔心有關車位將不敷應用，另問到政府有何計劃加強該管制站的公共交通接駁。運輸及物流局回答指，已在該管制站附近預留一個可供30輛本地非專營巴士臨時停泊的位置，運輸署亦已提醒營辦商，旅巴應盡量待旅行團團員集齊後才進場，加快車輛流轉。就公共交通服務而言，目前有城巴、綠色專線小巴及九巴接駁，運輸署要求下，相關營辦商亦在繁忙時間安排備用車輛，有需要時加強服務疏導乘客。

未擬延長口岸開放時間 至於被問到有市民發現該管制站的公眾停車場雖有空置車位，但網上預約系統卻顯示已滿。局方解釋，若預約了車位的車輛遲了進場或提早離場，便有可能出現相關情況。至於問到會否將該管制站的開放時間延長至晚上11時，局方稱，鑑於口岸仍處於初期開通階段，加上現時有其他口岸已提供24小時通關服務，深港政府日後會按實際旅檢服務需求考慮是否需要調整口岸開放時間。