發展氫能車 議員斥港府龜速前行

陳紹雄

【本報訊】本港氫能交通工具發展緩慢。政府昨透露當局會在2023年第3季聘請顧問研究，規管氫能車的使用模式，在2024年展開準備工作，期望在2025年向立法會提交建議。有議員批評相關工作緩慢形容「龜速前行」，要求參考鄰近地區法例以加快工作。有議員又要求當局交代有否就氫能車數目定下指標。

議員陳紹雄指由於現行法例未容許氫能源車輛在道路上行駛，質詢當局會否加快為該等車輛的使用訂立法律框架、及完善相關法規、標準及技術指引，以及會否探討在全港油站或合適地點設置加氫設施的可行性。

2025年始向立會交建議 環境及生態局副局長黃淑嫻表示，氫能源電池車技術發展仍處於發展初期，當局在2022年成立氫能源跨部門工作小組統籌各部門採購氫能工作。首項工作為分階段開始氫能車試驗，小組工作亦包括加氫站，和在道路使用氫能車作出評估。

黃淑嫻透露，當局正計劃試驗驗氫燃料電池重型車，作收集垃圾和清洗街道之用，預計首輛氫燃料電池雙層巴士試驗可以在今年啟動，而重型車試驗則可在明年開啟，又稱會在2023年第3季聘請顧問研究，規管氫能車的使用模式，在2024年展開準備工作，期望在2025年向立法會提交建議。

就當局的回覆，議員陳克勤直言有關跨部門工作小組，「自己都聽咗一、兩年」，又認為相關立法工作完成至少需要待至2027年，形容氫能車發展「龜速前行」，批評發展緩慢，要求政府參考鄰近地區的發展標準，以加快氫能車發展。黃重申當局有參考國外經驗，而未來會進行修改氣體安全條例工作，配合氫能發展需求。

另一議員李世榮則問到政府有否就未來氫能車佔全港車輛數目的百分比定下指標，黃指當局現時有提供不同基金資助氫能汽車，但現階段未有就車輛數目定下目標。