輸入外勞揸小巴 成本高僱主嚇怕

應徵者須 學車 考牌 住宿培訓開支難解 本港專線小巴司機嚴重不足，就早前傳港府計劃輸入500名外勞小巴司機，有最新消息指當局會從多方面規管外勞小巴司機，包括來港者須學車、考牌等。有小巴業界擔心，外勞司機未必有效紓緩人手不足，住宿培訓等涉及高昂成本更可能令僱主卻步。

據悉，港府輸入外勞小巴司機的取態是「駕駛安全不能妥協」，當局擬要求來港者須參加駕駛課程，並考取香港車牌，其路試考核標準與香港駕駛考試一致。薪酬方面，本港小巴司機平均月薪約1.5萬元，當局規定外勞薪金不低於行業入息中位數。此外，當局擬設定輸入比例，即每招聘若干名本地司機，便可輸入一名外勞。

倘500路線均分 杯水車薪 就小巴業界早前表示，全行整體空缺高達30%，且無年輕人入行。公共小巴車主司機協進總會主席張漢華指，業界人手短缺是不爭事實，他不反對輸入外勞司機，「始終是交通運輸行業，要提供服務畀市民」。惟他指，本港約有500條專線小巴路線，輸入500人，每路線平均僅得一人，質疑對人手幫助有限。此外，引入外勞司機涉及培訓、住宿等開支，僱主亦未必願意承擔高額成本。

張漢華又指，目前70%專線小巴司機已年屆65歲或以上，當局計劃明年下半年收緊高齡職業司機續領車牌要求，他擔心屆時新安排會掀起離職潮，令人手問題加劇，「無晒司機，輸入外勞都無用」。

早年外勞司機曾爆抗爭 汽車交通運輸業總工會則反對輸入外勞司機，指現時小巴司機就業狀況惡劣，收入低、福利差，認為正本清源之法是設法改善就業環境，吸引新人入行。工會又指，本港早年曾輸入外勞小巴司機，惟當時曾出現僱主剋扣工資、工作條件惡劣等亂象，爆發司機抗爭行動，擔憂當局簡單粗疏引進外地司機，很可能為社會帶來不安定隱患。