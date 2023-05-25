填補郵差空缺 目標聘170人

【本報訊】政府提交的數據顯示，截至本年4月30日，香港郵政各職系空缺為269人，當中高級郵差及郵差空缺佔134人，而新一輪郵差招聘已在本月1日展開，目標招聘170人，預計本年第3季開始陸續到任。

郵政各職系空缺共269人 商務及經濟發展局局長丘應樺昨書面回覆議員梁子穎的提問，指高級郵差及郵差空缺分別為30及104人，而郵務員職系中，郵務主任空缺為12人、高級郵務員空缺佔34人，郵務員空缺則有67人，該局指在2022年招聘目標為150人，新聘人員本年2月起陸續到任，而新一輪招聘預計本年第3季展開。

在郵務監督職系中，郵務監督和一級及二級助理郵務監督的空缺分別有7及15人，而在2022年二級郵務監督公開招聘，目標招聘共約20人，新一輪招聘預計在2024年初展開。截至本年4月30日，香港郵政聘請的退休後服務合約僱員有46人，包括6位經理級合約僱員及40位非經理級合約僱員。

對於能否如數填補空缺，當局指香港郵政在近年為轄下各公務員職系進行的公開招聘中均收到大量申請，有足夠申請人數可供篩選，以招聘合適人員填補空缺。當局又指香港郵政在訂立目標招聘人數時，除目前的空缺外，亦會考慮因自然流失，例如退休，引致的預期空缺，因此目標招聘人數會較空缺數目多。