逾8成受訪建造業工人 反對外勞

【本報訊】據悉，政府檢視業界人力需求後，計劃通過特別計劃，在建築業和運輸業分別輸入過萬名勞工。建造業總工會調查發現，超過80%工人反對輸入外勞，擔心影響就業，以及拉低薪酬等。工會表明反對輸入外勞，憂慮打擊本地人「飯碗」。

總工會上月下旬至本月初，以問卷訪問了逾600名來自20多個工種的員工，結果發現超過80%受訪工友不贊成輸入外勞，85%人指輸入外勞會影響他們的工種發展，以及有逾70%人認為會導致本地工人失業、薪酬下降等。工會反對輸入外勞，認為應保障本地工人優先就業。

工期集中 質疑人手不足屬假象 總工會理事長黃平說，政府應有序推出工務工程，避免多項工程同期展開，「造成一班工友唔係一時飽死，就係一時餓死！」工會接獲工人反映開工不足，質疑建造業所謂人手不足只是假象，僱主又指招聘困難。工會認為發展商及承建商應提高工人薪酬待遇，吸引更多人入行。

消息稱，輸入建築業和運輸業外勞將涉及不同工種，包括紮鐵和搭棚、地勤、飛機維修員、行李搬運員等；另輸入數百名旅遊巴和專線小巴司機，需接受培訓，並熟習本地駕駛習慣和道路狀況。至於外勞工資則須高於該行業的收入中位數，以保障本地勞工。