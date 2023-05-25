要搶人才 促改善工作簽證安排

【本報訊】疫後復常，本港與內地交流也逐漸恢復，其中青年的內地交流實習計劃也如期進行，議員葛珮帆指交流活動需要更多宣傳和推廣，讓更多青年參與，而其中工作簽證安排也應改善，而新加坡在相關工作上做得更好，很多資源因而也引去新加坡。

葛珮帆：新加坡做得更好 葛指過去外訪經歷中得知當地也有很多人希望來香港接受教育、回內地工作，但因以往香港設有獎學金而現在因疫情取消、且新加坡努力宣傳，從而吸引他們過去發展，因此他們現在大多數都去了新加坡，她認為吸引外地人來港讀書非「搶走」香港本地學位，而是可以吸引家族辦公室、公司等資源引入香港，是戰略性考慮和部署。旅遊方面，她稱希望香港旅遊產業配套可以做得更好。

對於文化交流方面，議員陳穎欣指青年交流團很多流於表面，希望企業方面需作出支援、團體申請時要做到「雙向性」，因此舉對香港多元化是重要的一環，他舉例去澳洲實習有約7萬人，但他們來港只有約2,000人，可見並不對等。