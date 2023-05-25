醫健：老有所醫：中醫治療酒糟鼻

酒糟鼻又稱為赤鼻、酒齇鼻，西醫稱為玫瑰痤瘡，最早由隋‧巢元方《諸病源候論》明確闡述，多好發於中年人，常見於女性，其病情易反覆，症狀特點為面部兩頰、鼻子、前額出現紅斑、丘疹和毛細血管擴張的皮膚慢性疾病。

《黃帝內經》提出：「脾熱者，鼻先赤。」而《外科大成‧酒茲鼻》云：「酒茲鼻者，先由肺經血熱內蒸，次遇風寒外束，血瘀凝滯而成，故先紫而後黑也。」，由此可見中醫認為酒糟鼻是因為脾胃濕熱，上蒸於肺，又遇風寒邪氣，氣滯血瘀而成。導致酒糟鼻的可能原因為不良生活習慣、壓力或藥物副作用等，可依據病程進展分為3類型，分別為紅斑型、丘疹膿皰型、鼻贅型。中醫治法多以清熱涼血，活血去瘀，理氣祛濕為主。

中醫治療會以個人體質、症狀類型進行辨證論治，多以清熱藥物為方向，如金銀花、枇杷葉、百合等。除了內服中藥外，可輔以外治法，如顛倒散、四黃膏等中藥外洗或塗抹；針刺或按摩迎香、顴穋、合谷、曲池等穴位，若有鼻贅形成可用三稜針點刺放血。

平時需調整生活習慣，少食肥甘厚味及辛辣食物、勿熬夜，維持排便正常，並減少化濃妝的機會，注意防曬及避免過度暴露於陽光下，且因皮膚呈現外油內乾的狀態，切勿過度清潔，使用的清潔、保養產品需溫和，避免使用含有酒精成分之化妝水，以免再度刺激皮膚。因酒糟鼻病程較長易反覆，治療過程中勿心急躁進，需與醫生配合並規律用藥。註冊中醫師杜正山博士