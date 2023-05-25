港大下學年推傑出學人課程 醫科生最快5年可畢業

【本報訊】香港大學醫學院醫科課程為6年制，包括一年「增潤學年」；2023至2024學年推出「傑出醫科學人」課程，新增修讀路徑，入讀的學生可選擇5年制內外全科醫學士課程，於課程第1及第2學年暑假修讀增潤學年，而第3學年起開始修讀臨床課程，提早至第5年修畢。首年預計可招收約20至30名成績優秀的學生，尖子亦可選擇在6年制課程中，於第3學年的「增潤年」報讀醫學研究碩士課程，畢業後有機會獲資助讀博士，完成後或可擔任臨床助理教授。