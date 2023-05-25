港大下學年推傑出學人課程 醫科生最快5年可畢業
【本報訊】香港大學醫學院醫科課程為6年制，包括一年「增潤學年」；2023至2024學年推出「傑出醫科學人」課程，新增修讀路徑，入讀的學生可選擇5年制內外全科醫學士課程，於課程第1及第2學年暑假修讀增潤學年，而第3學年起開始修讀臨床課程，提早至第5年修畢。首年預計可招收約20至30名成績優秀的學生，尖子亦可選擇在6年制課程中，於第3學年的「增潤年」報讀醫學研究碩士課程，畢業後有機會獲資助讀博士，完成後或可擔任臨床助理教授。
院長料對增人手無大影響
港大醫學院院長劉澤星說，新增課程目的是為讓醫科尖子只需5年就可以完成原定6年的內外全科醫學士課程。對於做法是否為加速擴人手應付需求，劉笑言，能提早畢業者是一小撮人，料無大影響，「但學生有意向提早服務市民，院校應該支持。」
醫學院亦新增實習醫生助理培訓課程，學生將於課程最後一年到公立醫院擔任實習醫生助理，為期49周，將成為臨床團隊一部分，增加實戰經驗，課程預計2026或27年推行。
引入虛擬解剖台加強學習
港大醫學院又增添創新醫療科技教學設施，包括於兩個月前引入4部虛擬解剖台，醫學生可透過模擬環境了解人體結構及模擬手術操作。該儀器會增加瑪麗醫院病人數據，助學生了解真實病人案例。港大醫學院生物醫學學院高級講師楊鑒說，學生沒法隨時隨地有大體老師學習解剖，虛擬解剖台方便他們學習。
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