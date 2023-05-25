議員質詢會否每年打疫苗 政府指未有定案

【本報訊】近期新冠確診個案飆升，同時流感肆虐，公立醫院急診候診時間達8小時以上。議員梁熙昨於立法會大會上質詢當局會否有應對措施，包括採購有關新冠肺炎的二價疫苗，並建議市民每年注射；議員嚴剛則問到當局會否引用國產特效藥。對於引用疫苗並定期注射問題，當局指專家委員會會詳細討論，暫未有定案，會適時公布；特效藥方面，當局指新冠高峰期已到頂，料逐漸減少，特效藥同樣有既定程序考慮引用，專家會審批。

當局又指現時入院情況與過往流感高峰期相若，感染流感而入住公立醫院的人數，由4月下旬每星期大約700人，回落到本月初每星期不足300人，相反因新冠肺炎而入住公立醫院的人數，在4月下旬每星期約1,300人，逐步上升至本月初每星期超過2,000人，而病情較為輕微，醫管局會密切留意情況，在設施及人手上做好準備。

議員管浩鳴則指根據政府去年公布的《基層醫療健康藍圖》，當中提及會逐步強化地區康健中心及康健站統籌社區基層醫療服務的角色，質詢當局會否進一步研究在地區康健中心及康健站提供24小時普通科門診服務，以減輕現時急症室輪候情況，並有效地分流普通科門診服務量。議員蘇長榮則指4月確診人數增加，但目前當局無公布確診數字，提高市民警惕，認為是毫無威脅還是另有原因。

地區康健中心設門診需商討 當局回應指地區康健中心是集合資訊，現時沒有醫生診症，只是網絡中有私家及公立醫生，是否提供24小時門診服務要再商討。至於新冠肺炎確診數字，社交防疫措施已經取消，所有資訊都在衞生防護中心刊登情況，市民可以瀏覽。

議員楊永杰則指市民看醫生一位難求，當局在第5波疫情有指定診所，詢問會否重啟，解決看醫生難的問題。當局表示，指定診所主要針對大型流行病毒，而組成18個指定診所，但偶發性疾病則需要全民皆兵，70幾個普通科門診都要看，而理論上要加多些籌，讓市民能夠看醫生，同時呼籲市民盡早並定期注射流感疫苗，以作預防減少病徵。