港大專家：器官南下機會大過北上

【本報訊】跨境器官移植互助機制近期引起熱議，而香港取消登記器官捐贈的個案近月亦大增。香港大學臨床醫學學院教授及肝臟移植科主管陳智仁表示，上周隨器官移植專家代表團到廣東省，與內地器官移植專家交流，商討兩地器官捐贈互助機制細節。他指本港的器官捐贈名冊與內地不會互通，而本港各類器官移植輪候名冊亦排滿人，形容器官「南下」的機會比「北上」更加大。

指港輪候冊排長龍 陳智仁透露，兩地初步同意，若當地找不到器官合適受贈者才會互相知會，由當地醫護根據病人狀況，決定是否器官移植。內地每年約有17,000宗器官捐贈個案，當中1,100宗找不到適合配對者，以本港各類器官移植輪候名冊均排長龍的情況來看，相信器官「南下」的機會比「北上」更大。另外，內地有為全國需器官移植的病人資料作系統紀錄，亦會登記偵測到的不尋常情況。

過去5年有70名病人因輪候不到換肝而去世，近年器官移植個案減少；他以肝臟移植手術為例，從捐贈者體內取出到完成移植手術，最好在6至8小時內完成。若與內地互助器官移植，華南地區較近，容易掌握，他希望市民發揮大愛精神，支持器官捐贈。