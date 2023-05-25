取消捐器官 病人組織料不涉犯罪 港大醫學院長盼市民三思

港府與內地正探討建立恒常器官移植互助機制，惟做法惹來社會質疑，本港中央器官捐贈登記名冊持續出現取消登記，執法部門介入調查取消器官捐贈登記。香港病人政策連線主席林志釉表示，器官捐贈屬於無償，登記或取消亦不涉利益，看不到取消申請有犯罪元素；政府應了解市民取消登記器官捐贈原因，並加以解說。

林志釉表示，若市民對本港與內地器官移植互助機制有戒心，建議政府需尊重捐贈者的意願，了解市民取消登記器官捐贈的原因並加以解說，研究可否允許市民登記器官捐贈時，保留不會運送出境的選項；若市民擔憂捐贈的器官會運送到內地而選擇不登記，更有違原本精神。林又期望，本港與內地器官移植互助機制，須確保兩地病人接受捐贈的機會公平，設立合適監管制度，加入病人組織或器官受贈者代表，確保港人捐贈的器官不會不明不白地離開香港。

設不運出境選項 意見不一 香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡則稱，難以估計大量取消登記的原因，當中可能包括登記人士已離港，或部分人對兩地器官移植互助機制有疑慮或不信任，當局需要具系統地調查研究分析原因。至於提出在登記名冊增加只將器官留予本地使用的選項，他認為違背器官捐贈的大愛精神。

對於很多人從未登記卻申請退出名冊，周嘉歡認為，可能涉及簽署器官捐贈卡或登記名冊時資料不齊全，或未有接獲衞生署電話確認身份，誤以為自己已登記名冊。器官捐贈登記系統有不足，毋須提供性別和歲數等資料；周認為要有有系統數據分析，有助令器官捐贈的推廣計劃更具針對性。

而不尋常取消登記是否違法，律政司司長林定國表示希望了解事件原因，由於目前仍在了解階段，故未有足夠資料判斷，呼籲市民發揮愛心及精神。

香港大學醫學院院長劉澤星則希望市民明白，世界上有很多病人需要移植器官續命，人成功是要靠互相幫助，「恩同再造」的心態很重要。至於已取消登記的市民，他不知道市民取消器官捐贈登記的原因，但仍期望他們三思而行。