蔡天鳳案 前家翁擁豪宅購居屋 房委會受壓收緊政策

【本報訊】珍貴公屋資源遭濫用，房屋委員會終通過收緊富戶政策。今年2月發生的蔡天鳳碎屍案震驚全城，其中蔡天鳳前家翁鄺球為案中被告，被爆出坐擁何文田加多利山豪宅，市值逾7,000萬元，卻仍可以綠表資格購買居屋，引來社會嘩然。據了解，房委會一直有意收緊富戶政策，但多年來因擔心居民反彈而一直拖延，直至出現鄺球事件，房委會終快刀斬亂麻，僅僅3個月時間已由醞釀政策，即通過收緊富戶政策。

唔鬧唔郁 3個月通過政策 自發生蔡天鳳碎屍案，2月底，鄺球被揭發於2020年以約218萬元向房委會購入葵涌居屋尚文苑一個單位，並向銀行申請約207萬元按揭，引起社會質疑，為何鄺球持有豪宅仍可買居屋。

3月初有議員進一步就事件提出質詢，要求房屋局交代過去4年，房屋署曾經抽查多少個公屋住戶資產狀況及跟進，並進一步質疑相關罰則太低，需要收緊富戶政策。房屋局局長何永賢當時亦稱會檢視如何收緊富戶政策。

直至本月初，房委會與轄下的資助房屋小組舉行集思會，商討收緊公屋富戶政策。小組更於昨日開會，商討有關修訂範圍，並迅速通過收緊富戶政策，以打擊濫用公屋，更決定新規定會於今年第4季實施。由案件發生至實施新制，不足幾個月已成功收緊富戶政策。

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