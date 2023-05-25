扣分制亦加辣 亂拋垃圾扣7分

【本報訊】房委會資助房屋小組委員會昨日亦通過公屋扣分制的「加辣版」，今年第4季起實施。亂拋垃圾、棄置雜物阻塞走廊或樓梯以及噪音滋擾等行為，由現時扣5分增至扣7分；而原本扣7分的亂傾倒或棄置裝修廢料、損壞雨水、污水管引致滲水往下層單位等情況，則倍增至扣15分，以增強阻嚇作用。

兩年被扣16分 終止租約 現時公屋扣分制中，租戶違例時立即扣分的項目主要分為三大類別，分別為扣5分、7分和15分，若公屋或中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。昨房委會通過的「加辣版」扣分制，將現時「亂拋垃圾」、「胡亂棄置垃圾」、「任由攜帶之動物及禽畜隨處排泄糞便，弄污公眾地方」、「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」及「造成噪音滋擾」等不當行為的扣分幅度，由現時的扣5分增至7分。

若住戶被發現有以下不當行為，包括「在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料」、「損壞雨水/污水管，引致滲水往下層單位」、「損毀或盜竊房屋委員會財物」及「把出租單位作非法用途」，扣分幅度由現時的7分倍增至15分。

房委會亦擴大違規範圍，因應現時有不少租戶拖延讓房屋署進入單位檢查喉管等情況，房委會將現時條文中的「拒絕維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備」修訂為「沒有維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備，或沒有按房委會的要求糾正未經批准的改動工程」，即租戶未維修相關設施亦屬違規須扣分；此外，「非法擺賣熟食」亦修訂為「非法販賣商品或服務；未經房委會批准而提供、推廣、招攬或宣傳具有商業性質的商品或服務」，以杜絕邨內非法擺賣情況。