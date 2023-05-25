收緊公屋富戶政策 有辣有唔辣

每兩年申報資產 搬遷期縮至四個月 為防珍貴的公屋資源被濫用，房屋委員會一口氣收緊公屋富戶及加戶政策，可謂有辣有唔辣。除住滿10年公屋戶首次申報資產時間縮短至每兩年申報資料一次，租戶在本地置業就須一個月內申報，若被發現虛報有可能面臨刑事檢控；而「超級富戶」的暫准居住期限由現時12個月大減至4個月，以防有人利用暫居期轉移資產。另外，房委會亦收緊了公屋「世襲制」，租戶最多只准為一名成年子女加戶，若戶籍內已有成年子女者則不得再加。房委會表示，日後租戶不論是因虛假陳述或是因扣滿分而被「趕走」，不得再次申請公屋的限制年期由現時兩年延長至5年，新措施將在10月起實施。

房委會資助房屋小組昨開會商討打擊濫用公屋問題，結果一致通過4項收緊政策。小組委員梁文廣指出，會議中各委員對於執行時間、加強執行措施，如海外資產、如何衡量加戶政策中，子女照顧父母的程度等，都有一些討論，大家均認為應把資源留給最有需要人士。

議員憂一窩蜂申報 房署冧檔 梁文廣表示較關心日後打擊濫用公屋的力度，認為社會大眾都同意，將申報本地物業、住戶是否持續居住於該單位等納入每兩年的申報項目中是必要；惟相關措施會否增添居民負擔，委員期望有關表格能更簡單及清晰，甚至可以考慮電子化申報。會上他提出多項關注，包括憂慮住戶「一窩蜂」提交申報，對房屋署前線構成壓力。惟小組主席黃碧如說，現約80萬個公屋戶中，約有50萬已需兩年申報，有信心可應付餘下住戶的申報。

倡與內地協作 調查住戶資產 至於有關資產物業申報及調查方面，梁文廣建議房署與其他部門連繫，多善用土地註冊處資料，將有助執法及舉證；而長遠而言，有必要就境外資產方面多費工夫，如在行政上與內地協作，查找住戶在內地的資產。

房委會發言人表示，日後輪候公屋申請人如果被發現作虛假陳述或正住在公屋的租戶，若涉及虛報資料、違反租約條款或被扣滿分要遷出，被禁止申請公屋的年期增至5年。租戶亦要授權房委會，可以向其他部門或公私營機構查核租戶資料。有關「加辣」措施將於今年10月1日起實施。

公屋停車場不時有貴車停泊。 梁文廣 收緊公屋限制一覽