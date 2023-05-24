笑看天下：對日本不能掉以輕心

西方人喜愛說：人生如翻書，不翻到最後一頁，不知人生是如何。這話有點道理，因為人生難免有突如其來的變化，殺你個措手不及！不過國與國之間，有些國家一直充滿野心，不安於室，不必翻到最後，幾可斷定。

剛過去的七國集團（G7）峰會，美日拉幫結派，矛頭對準中國，渲染所謂「經濟脅迫」。事實上，日本作為東道主，大力配合美國抗華，若非德、法欲保外交獨立自主，相對務實，G7聯合聲明對華措施必更露骨，但當中嘅不懷好意和含沙射影，北京又豈會看不出來？拜登亦言不由衷，廢噏甚麼「無意與中國脫鈎」，喺記者會上被問到為何美中計劃嘅聯絡熱線未有開通？佢左支右絀一輪，最後只能自我解嘲：相信很快會看到兩國關係解凍。拜登又說，美國正考慮是否解除對中國國防部長李尚福嘅制裁。明眼人都知，美國防長奧斯汀希望6月喺新加坡舉行嘅會議上，能與中國防長會晤，你老美又制裁人，冇啲誠意，憑乜要見你？有寶乎？

中國外交部已經清楚表示，美國應當立即撤銷制裁，採取實際行動，為對話溝通掃除障礙，營造氛圍，創造有利嘅條件。之不過，美國一味玩外交把戲，日本、英國更是極力附和、討好山姆大叔，英國首相辛偉誠表示「中國構成當今全球安全及繁榮的最大挑戰」，如此擘大眼講大話，佢睇唔到中國為俄烏戰事派出特使奔走於俄烏德法波蘭？怎會是「當今全球安全及繁榮的最大挑戰」？難怪中國駐英國大使館發言人指辛偉誠鸚鵡學舌、惡意誹謗！事實上，英國這「日已落國」已冇乜本錢可以重振國威，倒是日本極力傾向華府，主要希望美國予以軍事上鬆綁，加緊擴軍成為軍事強國。司馬昭之心，路人皆知。中國對日本倒不能掉以輕心！