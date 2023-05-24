激濁揚清：山姆大叔監控累事

社交平台Facebook的母公司Meta，日前被歐盟私隱監管機構罰款破紀錄的12億歐元，原因是Meta未能遵守歐盟最高法院在2020年作出的一項決定，即跨越大西洋運輸的數據未受到充分保護，免受美國間諜機構利用。老美終日渲染TikTok收集的用戶數據可能被傳回中國，以之鼓動西方國家妖魔化中國，到頭來世人應該明白該防的應是這監控成癖又賊喊捉賊之國。

而是次Meta被罰的裁決，創下歐盟就涉及私隱罰款的最高紀錄，超越成員國盧森堡前年針對電子商務巨企亞馬遜處罰的7.46億歐元，可見案件性質之嚴重。

適逢Meta近日正值裁員節流，天價罰款可說是百上加斤，鑑於Meta表示將會對上述決定提出上訴，姑且就假設它有冤情，惟歐洲法院當年就是意識到會有被美國監控的風險，故此裁定歐盟與美國的「私隱護盾」數據傳輸協議無效。雖然老美與歐盟去年宣布就新的跨大西洋數據私隱框架達成共識，惟協議尚待作出最終決定，此所以有這麼一筆Meta被罰案的出現。

當然，對老美監控有足夠認識的也不敢莞爾，歐洲那些防範美國間諜機構利用數據的規定，是否足以保障歐洲用戶私隱？畢竟，中情局前特工斯諾登在《永久檔案》中指出：「政府甚至不必為了想要知道它們的客戶在幹甚麼而去找企業，他們可以在神不知鬼不覺之下，監視整個世界。」美國政府要取得某些巨企的客戶資料，手段早已如探囊取物，陪歐洲人談談甚麼鬼私隱框架，只是做做樣，實際上，監控工作繼續做，早前美國機密文件外洩風波已經證實了這一點。

黑狗監控，白狗被罰，歐洲人明知美國危險卻不採取避之則吉的態度，是為了間中有巨額罰款收嗎？