橫眉冷看：若無誠意 請勿打擾

美國政府做事老是白折騰，不停打倒昨日之我。自從2018年起，華盛頓一直對中國施壓，隔三差五便推出制裁措施，儼然不達目的誓不罷休。這種兇巴巴的氣燄，近日倒是無以為繼，美國總統拜登剛發話，說中美兩國關係快將回暖。

據說，白宮正考慮解除部分中國官員的制裁措施，其中包括現任國防部長李尚福。直至本文執筆時，李尚福的制裁令尚未撤銷，美國國務院甚至說，未有計劃會撤銷，但既然拜登說中美關係正在解凍，相信華府也撐不了多久。

中美都是軍事強國，若然長期對壘，不小心擦槍走火，後果將無可估量。要想管控分歧，雙方的軍事長官必須經常接觸，中國軍隊其中一位最高統帥，正是國防部長李尚福，老美傻不楞登，將他列入制裁名單，平白堵塞彼此的溝通渠道，這豈不是自找麻煩？

如今倒好，中方開出條件，兩國軍方高層如要會面，美國必先解除對李尚福的制裁，如若不然，一切甭談。五角大樓亟望與解放軍打開協商大門，現在北京將球踢到對方腳下，要談抑或不要談，權操在你。廣東話有句俗語十分傳神，是形容勉強認栽的，叫「低低哋躀一鋪」，看來老美這一鋪，是躀定了。

現實上也不容華府不焦急，美國與俄羅斯雖然關係緊張，但美俄的軍事熱線長期暢通，如有需要，雙方可以馬上對話。中美軍方卻不然，兩者的熱線時通時不通，據說不通的時間多，通的時間少，有時候美方不停來電，中方索性將電話掛起，免得浪費唇舌。

中國人的骨頭，可能比俄羅斯人更硬，你真想溝通，必先展現出誠意，若無誠意，請勿打擾。