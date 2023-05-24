筆下風雲：封殺美光 師承美國

美國夥同盟友全面圍堵中國，僅半導體方面已實施諸多出口限制。忍無可忍，毋須再忍。中國宣布，禁止國內訊息基礎設施企業採購美國晶片公司美光（Micron）產品，此舉屬維護國家安全的必要措施。面對中國反制，美國老羞成怒，批評有關做法毫無事實根據，將與盟友和合作夥伴接觸，協調解決「中國行為造成的內存晶片市場扭曲」云云。

中國今次的做法，只是以彼之道還施彼身。美國言必稱國家安全，動輒封殺中國，那麼，中國為何就不能維護國家安全提出反制？何況中國市場採用美光晶片的份額只有約一成，涉及的技術亦非最頂尖，中國很快就能找到替代，甚至國內自家企業也能迅速佔據空缺。此舉既可向美國施以顏色，表明中國不會打不還手；同時亦向外資企業提出警告，反華過頭，損失的是企業本身。

最可笑是，外媒指白宮要求南韓政府知會三星、SK海力士，倘中國禁止採購美光科技的記憶儲存用晶片，它們也不能搶佔有關的內地市場份額。自己吃不到的肥肉，還要別人跟他一起無肉吃，充當美國盟友就是只有被搵笨的下場。僅三星而言，業績極之慘淡。上月公布初步財報，因全球半導體需求急劇惡化，上季營業利益預估暴跌96%，創2009年金融危機以來最低水平。現在還被老美進一步限制跟中國做生意，三星未來前景如何，可思過半矣。

還是歐洲盟友學精了，經過諸多教訓後，總算洞悉「美國獨贏」的把戲。G7峰會的領袖公報並無提及「中國使用經濟脅迫」的字眼，擺明就是不願跟隨美國盲目反華，倒自己米。現在就只剩下日本和南韓傻不楞登跟隨美國起舞。一旦自身經濟五勞七傷，老美會可憐嗎？