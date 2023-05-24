政情：管牧牽頭組平台 探討大灣區養老

本港人口老化問題嚴重，由選委界議員管浩鳴（管牧）牽頭舉辦嘅「香港社福界心連心大行動」喺下周一（29日）正式成立，將會圍繞長者安老問題，與港府及內地探討大灣區養老先導計劃，包括研究港府於內地院舍「買位」嘅可行性，預計首階段有數百名長者受惠。

或以政府「買位」形式試行 管牧指新成立嘅組織不但係一個統籌平台，亦希望做到政策倡議，尤其關注長者議題，譬如安老服務。佢透露，社署同廣東省民政廳正研究緊大灣區養老先導計劃，包括探討是否以政府「買位」形式試行，希望首階段可以畀數百個長者北上，入住當地嘅安老院。而「心連心」早前亦聯同勞工及福利局局長孫玉菡去大灣區考察，到訪當地安老院。佢覺得以往跨境養老嘅困難主要係探訪同睇醫生嘅安排，但現時高鐵已經恢復開通，相信政府都會研究相關便利政策。

被問到台灣殺人案疑犯陳同佳嘅近況，管牧就話無咩更新，台灣現時繼續拒收陳同佳，或待明年初大選結束後，執政當局可能有變，屆時可能有相關嘅新安排，或影響陳同佳赴台時間表。