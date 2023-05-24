政情：兩小組委會終開工 多人關注單軌鐵路

為咗更針對性咁研究個別議題，各立法會事務委員會可另設小組委員會。交通事務委員會轄下嘅鐵路事宜小組委員會，以及福利事務委員會轄下嘅推動照顧者為本政策小組委員會，尋日兩者都舉行今個會期嘅首次會議。至於最多人關注嘅議題，則莫過於單軌鐵路項目，同埋召開聽證會嘅事嘞。

鐵路事宜小組委員會方面，議員鄧家彪、盧偉國、楊永杰都關注單軌鐵路項目，希望小組委員會主席易志明能夠加入議程。而議員陳紹雄同張欣宇就比較關注港鐵事項，佢哋期望委員會可以跟進港鐵個資產營運小組，加埋服務表現，以及高鐵地鐵化嘅安排。鑑於之前嘅待議事項仲有6個題目，加上各位議員諸多諗法，易志明為咗可以更好地進行會議，於是提出選擇優次，訂出想傾邊個先，跟住再由佢同運輸及物流局局長接洽。

想召開聽證會 驚請唔郁官員 另一邊廂，推動照顧者為本政策小組就有郭玲麗、鄧家彪等多位議員，盼主席李世榮舉行聽證會，予相關人士發表睇法。不過議員狄志遠就擔心，如果喺小組委員會舉辦聽證會，而非福利事務委員會呢啲較大型嘅會議上舉行，可能請唔郁啲官員出席。作為福利事務委員會主席嘅鄧家彪則向狄志遠承諾，會同李世榮傾吓點樣安排好啲喎。