政情：啟德方艙仍丟空 議員促善用

疫情消退，政府早前取消隔離令，意味社區隔離設施已完成歷史任務。不過政府未有清拆呢啲隔離設施，而係將部分留喺度做備用，啟德方艙醫院就係其中之一。議員陳凱欣認為即使係備用，仍要派員管理、交電費等，計落其實好浪費，建議不如發展為文創區，或者搞下市集，甚至喺依家嘅流感高峰期處理流感患者，都好過荒廢喺度喎。

當局檢視幾個月無下文

就社區隔離設施嘅去向，政府早喺年初已經話會諗吓點用，仲委派財政司副司長黃偉綸去統籌，以及檢視隔離設施未來嘅安排，不過檢示咗幾個月，至今都未有進展。陳凱欣以沙士期間為例，話當時其實政府都有保留狀況較好嘅隔離設施，予康文署度假村備用，但備用期間仍可開放畀市民使用，一旦再爆疫情即恢復其隔離用途，覺得呢種方法比起依家咁樣丟空會更加好。