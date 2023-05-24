政情：65歲任馬會副主席 廖長江大機會坐正

香港賽馬會董事局主席雖屬於義務性質，但向來都係城中顯貴冀望擔任嘅職位。有「建制派班長」之稱嘅廖長江議員，尋日獲選為香港賽馬會副主席，以填補李家祥因退任而騰出嘅副主席空缺。咁就意味今年65歲嘅廖長江，有機會喺70歲嘅年齡上限前，一嘗「坐正」做馬會主席嘅夙願。

雖然話論資排輩，以資歷最深嘅董事局成員肩負主席職務，實在正常不過，然而都要視乎年齡呢一條難以逾越嘅「紅線」。

職位上限70歲 李家祥已到頂 自舊年9月馬會董事局改選後，除咗主席利子厚，要數資歷較深嘅董事局成員，就係自2010年起服務馬會董事局嘅李家祥、同埋自2013年起出任馬會董事嘅廖長江，然而舊年李家祥執掌副主席時已經69歲，而尋日就係佢嘅70歲生日，其副主席職務不足一年就「失效」，同時亦令到繼任嘅廖長江成為未來馬會主席嘅大熱門。

倘利子厚連任 廖要等多3年 其實政圈一直流傳，對賽馬有濃厚興趣兼且做過馬主嘅廖長江，素來都有意問鼎馬會主席嘅職位。睇番過去幾屆嘅馬會主席任期多數係兩年，又或者連任一次，做夠4年。假設去年擔任主席嘅利子厚有意連任，廖長江就要等3年先至有得做主席，畢竟2026年佢都未夠70歲；而若果利子厚不打算連任，明年66歲嘅廖長江就有機會「坐正」之餘，仲有可能連任一次添。

至於卸下副主席職務嘅李家祥就獲馬會董事局之邀，進身為名譽董事。利子厚指佢多年來積極參與會務，曾參與17個馬會委員會嘅工作，當中包括審計委員會、財務及一般事務委員會、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場管理委員會、會員事務委員會，以及投資委員會主席，對馬會貢獻良多。