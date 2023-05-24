聯合醫院病漢揮剪大亂鬥 急症室雞飛狗走

合10多人之力撳地制服 疑患情緒病的中年男子，前晚被發現倒臥秀茂坪街頭，在被送抵聯合醫院檢驗期間，他疑因不滿被五花大綁，除胡亂吐痰並以剪刀剪斷綁帶，更揮舞剪刀大鬧急症室，在場候診人士須緊急疏散。其後，10多名醫護人員聯同保安員及執法人員，合力把男子撳地制服，事故中一名保安員手腕扭傷。人員經初步調查後，把案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。

案發於前晚深夜11時許，一名姓麥（64歲）男子，在觀塘聯合醫院急症室內，突然情緒激動手持一把剪刀揮舞，駐院執法人員及醫護人員見狀，隨即上前制止，最後10多人合力把其按在地上制服。期間，多名執法人員趕至手持盾牌戒備，據了解一名保安員手腕扭傷，幸傷勢並無大礙。現場消息指，事發時有逾百名病人在急症室一帶範圍候診，為安全計，病人須一度疏散至其他地方暫避，待事件處理後，始返回急症室繼續候診。

疑不滿送院被綑綁動怒 據了解，大鬧急症室的男子疑有情緒病紀錄，事發前被市民發現倒臥在秀茂坪一處街頭。救護人員到場把他送院後，有人疑因病發而被綑綁，並且因此而大動肝火，不斷四處吐痰，同時亮出剪刀剪斷綁帶及揮舞。人員經初步調查後，把案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。

事後網上流傳一段長約46秒、相信是目擊者拍攝的影片，顯示當時有至少兩名執法人員及約10名醫護人員，合力把麥男按倒在地。期間傳出相信是目擊者的聲音，他表示：「掹支嘢走去插人！定啲嚟、放心、放心媽咪！」最後目擊者旁邊則傳來一把憂心忡忡的女聲：「唔好行出去呀！」影片至此結束。