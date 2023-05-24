涉首宗地鐵縱火 86歲男囚猝死

【本報訊】赤柱監獄一名86歲男性在囚人士昨在院所內昏迷，被送往公立醫院後證實不治。該男囚患有慢性腎病及高血壓，一直需要接受院所醫院及公立醫院治療及跟進。懲教署已將事件通知相關執法部門，死因裁判法庭將進行死因研訊。

06年被判無期徒刑 昨日上午5時41分，懲教人員發現該男囚於院所醫院病床上昏迷不醒，立刻為他進行急救並召喚支援人員，由救護車將他送往公立醫院作進一步救治。其後他情況惡化，延至上午6時43分證實不治。該男囚於2006年1月因縱火罪而被判入獄。

翻查資料，2004年1月5日早上繁忙時間，一名男子在一列由尖沙咀站開往金鐘站的地鐵列車，燃點天拿水樽及打邊爐用的石油氣罐，車廂發生爆炸，事件造成14人輕傷，為香港地鐵自1979年啟用後首宗列車縱火案。

涉案男子嚴金鐘事後被捕。案件於2006年1月審結，當年68歲的嚴一項縱火罪名成立，被高等法院判處無期徒刑，是首名因縱火罪（不涉及殺人）而被判處終身監禁的人。