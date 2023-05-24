涉呃遮仔會76萬貸款 前警長續准保候訊

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名時任警長涉嫌訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，以及虛報貸款每月所需償還金額，詐騙香港警察儲蓄互助社（遮仔會）向他批出4筆貸款共逾76萬元。廉署落案起訴該名時任警長4項欺詐罪，案件昨於西九龍法院再提訊。被告暫時毋須答辯，法庭應辯方要求，將案押後至7月12日再訊，被告續准保釋外出。

涉案50歲前警長被告羅志民，現報稱保安員。他被控4項欺詐罪，案發於2017年8月至2020年10月發生，當時被告是警長及警察儲蓄互助社社員。被告被控於案發期間涉嫌以虛假陳述，即沒有向其他銀行或財務機構申請借貸服務，誘使儲蓄互助社向他批出4筆貸款，金額由16.8萬元至22萬元不等。

代表被告的大律師昨在庭上稱，申請將案押後，以便與控方就控罪磋商。控方對此沒有反對。裁判官遂將案押後至7月12日再提訊，被告續准以原有條件保釋，即擔保金2,000元，期間不可以離港，須居於報住地址，不可以直接或間接接觸控方證人。

同袍騙45萬 前年判社服 香港警察儲蓄互助社俗稱「遮仔會」，該社為其社員提供儲蓄及財務服務，翻查資料，並非首次有警務人員詐騙遮仔會，其中加入警隊32年的警長李鴻發，聲稱因工作及照顧病妻的壓力而沉迷賭博，3年間隱瞞自己逾百萬元的債務，屢次詐騙遮仔會貸款共約45萬元，更非法投注外圍馬，他於2021年承認3項欺詐及一項向收受賭注者投注罪，被判240小時社會服務令。案件編號：WKCC 1115/2023