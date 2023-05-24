撞車翻側倒臥 南亞鐵騎士險遭輾過

【本報訊】昨日清晨7時許，一輛私家車沿屯門公路快線往九龍方向行駛，當駛至港鐵兆康站附近，姓周（32歲）男司機疑因應交通情況減速，惟尾隨而至的一輛電單車，擬切線時收掣不及，與私家車發生碰撞，28歲南亞裔鐵騎士人仰車翻，幸好並無受傷。

有「車Cam」拍下意外一刻，片段顯示私家車與電單車順序沿快線行駛，期間私家車收慢，電單車擬切至中線時，撞向私家車左邊車尾。鐵騎士連人帶車倒臥中線及慢線之間，險遭一輛駛至的私家車輾過，情況險象環生。

野豬衝屯公 司機急扭軚 另外，有網民於本周一（22日）上載一段「車Cam」影片，顯示當晚一輛私家車在屯門公路快線往元朗方向行駛，期間一隻野豬橫越往荃灣方向的3條行車線後，突然從私家車右邊路中分隔石壆跳出，幸千鈞一髮之際，司機扭軚避開野豬。該野豬無視其他駛至車輛，繼續衝向左邊石壆，影片至此結束。有網民看畢影片後留言，指涉事司機「有技術」、「好身手」兼「反應快」，亦有人表示野豬未有被車撞「有運」。