網傳電單車故障困公路 途經司機助擋車流獲讚英雄

急彎出事 照落車幫手推

片中所見，一男一女鐵騎士疑因壞車，被車流擋在路中心，當時旁邊車來車往，險象環生。有一名司機途經時，駛近後問鐵騎士「使唔使幫手，行唔行到」。鐵騎士回覆指「報咗警」但「好耐都未嚟」。司機再問「推唔推到去路邊」，獲告知「推唔到呀，好快呀啲車」。司機隨即「我（用架車）頂住，你試吓推呀」，以車身擋住後面的車流，掩護鐵騎士將電單車推至路邊，期間不時高聲提醒「有車睇住」，護送鐵騎士將座駕推至較安全的旁邊位置。