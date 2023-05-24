網傳電單車故障困公路 途經司機助擋車流獲讚英雄
【本報訊】有網民近日在社交群組「車cam L（香港）」中，以「好人好事這裡（裏）就是香港」為題發表貼文並發布影片，分享一宗司機路見不平，出手相助的馬路上好人好事，更被網民力讚是「馬路英雄」。
急彎出事 照落車幫手推
片中所見，一男一女鐵騎士疑因壞車，被車流擋在路中心，當時旁邊車來車往，險象環生。有一名司機途經時，駛近後問鐵騎士「使唔使幫手，行唔行到」。鐵騎士回覆指「報咗警」但「好耐都未嚟」。司機再問「推唔推到去路邊」，獲告知「推唔到呀，好快呀啲車」。司機隨即「我（用架車）頂住，你試吓推呀」，以車身擋住後面的車流，掩護鐵騎士將電單車推至路邊，期間不時高聲提醒「有車睇住」，護送鐵騎士將座駕推至較安全的旁邊位置。
由於出事路段為車流湍急的彎位，該名司機再着鐵騎士「推前啲」，其後更親自落車，幫出事的鐵騎士將座駕推前至安全位置。該名見義勇為的司機被網民大讚「型到裂」，希望大家可以「張（將）呢種精神傳播開去」，並祝願這位「馬路英雄」一生平安。
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