歧視非英語乘客 國泰解僱3空服員

【本報訊】內地有網民實名舉報國泰航空空中服務員歧視非英語乘客，指事發在周日（21日）從四川省成都市飛往香港的國泰CX987航班，投訴人稱有空中服務員抱怨有乘客「聽不懂人話」。國泰航空發表聲明回應，對旅客的不愉快經歷深表歉意，強調高度重視事件，將嚴肅調查處理，重申致力於為旅客提供高品質的服務。國泰昨日就事件再次致歉，表示即時展開內部調查；至昨晚國泰再發聲明，表示已解僱3名涉事空中服務員。

抱怨有乘客「聽不懂人話」 投訴人在內地社交平台「小紅書」表示在香港生活11年，母語是普通話，說得一口流利英語及粵語；事發當天坐在該航班的機艙後排，稱「沒想到是通向人性醜惡的前排門票」，指登機後不斷聽到後艙的空中服務員用英文及粵語抱怨。投訴人稱記錄了一些讓其很憤怒的對話，包括「如果他們不會說毛氈的英文，那他們就不配毛氈」（If you cannot say blanket in English, you cannot have it）；又指有乘客嘗試用英語詢問填寫入境卡的方法，但「得到的也是無比不耐煩的回應」。

此外，一名老人在起飛後帶小孩去洗手間，空中服務員先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，之後向同事表示「他們聽不懂人話啦」。

投訴人指全程「我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的。整個航班兩個半小時，對旅客的侮辱言語以及陰陽怪氣就在我後面講了兩個半小時」，不理解為何對不說英語或粵語的乘客，存在這麼大的惡意，連對旅客的基本尊重也做不到，「國泰航空請問這就是你們培訓的員工素質？」

發聲明致歉 設小組檢討 投訴人表示落機前向乘務長說明上述情況，告知會作出正式投訴。國泰航空周一（22日）在其官方微博帳戶發文，以及在投訴人的小紅書貼文留言回應，表示已經知悉事件及聯繫相關旅客進一步了解情況，「我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意」。

國泰在昨晚表示，已完成對事件的調查，並依據公司的規章制度，對3位涉事的空中服務員予以解僱，另將成立跨部門的工作小組作出全面檢討。國泰重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持「零容忍」的態度，絕不姑息。