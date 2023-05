歧視非英語乘客 國泰解僱3空服員

抱怨有乘客「聽不懂人話」

投訴人在內地社交平台「小紅書」表示在香港生活11年,母語是普通話,說得一口流利英語及粵語;事發當天坐在該航班的機艙後排,稱「沒想到是通向人性醜惡的前排門票」,指登機後不斷聽到後艙的空中服務員用英文及粵語抱怨。投訴人稱記錄了一些讓其很憤怒的對話,包括「如果他們不會說毛氈的英文,那他們就不配毛氈」(If you cannot say blanket in English, you cannot have it);又指有乘客嘗試用英語詢問填寫入境卡的方法,但「得到的也是無比不耐煩的回應」。