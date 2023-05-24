$2乘車優惠濫用不息 當局稱檢視加強打擊

去年4042懷疑個案 95%涉搭港鐵 兩元乘車優惠計劃推出超過10年，至上屆政府，再將乘車優惠降至60歲，而濫用情況仍時有發生，近日有聲音要求調整。政府昨日表示，聽到坊間對有關計劃造成財政負擔有不同意見，強調當局會作出考慮，又認為現階段最重要是了解機制是否被濫用，而從數字上顯示，發現有不尋常使用情況，要求相關部門嚴厲處理可能濫用的情況，並作具阻嚇性的打擊。

政府指出，據現時兩元乘車優惠計的數字顯示，目前有不尋常的使用情況，當局會聚焦在打擊濫用問題上，以加強阻嚇，重申不會容許濫用，又稱有關部門應會做宣傳活動，讓社會都明白這個乘車優惠，是希望為了協助長者乘車，強調不容許全心濫用或欺騙這個制度，在執法方面亦會加大力量，並希望用宣傳的方法令大家知道應好好地利用乘車優惠，不要嘗試濫用或從中作不當的行為。

按情況交執法部門處理 事實上，政府在去年共發現4,042宗懷疑濫用個案，當中361宗是運輸署聯同公共交通營辦商進行實地監察調查時發現，其餘為各公共交通營辦商查票時發現。懷疑濫用個案中，有95%涉及港鐵。而2020、2021和2022年，港鐵分別提出11、10及兩宗檢控，同期判定罪成個案則分別有10、17及10宗。至於其他公共交通營辦商，一般會要求有關乘客補付應繳船或車費，會視乎情況將個別個案轉交執法部門處理。

近期不斷有政界發聲，認為要檢視乘車優惠計劃，當中包括行政會議召集人葉劉淑儀，她指，長者及合資格殘疾人士兩元乘車優惠雖然好多人好開心、好有幸福感，惟「條數升得好快」，引用經濟學者莊太量指「開支係無底深潭」，加上本港多間專營巴士公司早前申請加價，政府在交通補貼方面開支大幅增加，認為要全盤檢視整個交通津貼的安排。身兼行會成員的議員陳健波同樣表示香港人口老化，加上政府財赤嚴重，政府應及早正視，杜絕欺詐及濫用個案。另有聲音則建議考慮加價，收費由現時兩元加至3元，又批評上屆政府將計劃門檻降至60歲是太過輕率。