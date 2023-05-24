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董事落貨墮斃 公司違例判罰7萬
【本報訊】上水一個倉庫去年10月26日發生致命意外，一名公司董事懷疑在落貨工作期間，從一個流動式梯台墮下至地面，他頭部受傷，並於翌日離世。事件中的日俊有限公司因違反《工廠及工業經營條例》的規定，被勞工處檢控，昨日在粉嶺裁判法院被判罰款7萬元。
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