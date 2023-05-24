打頭拉腿 故意施襲 童樂居前女工虐兒罪成囚50周

【本報訊】本報率先獨家揭露的香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，至今共34名女職員被起訴，其中一人涉及虐打9名男女童，早前承認9項虐兒罪，昨日在九龍城法院接受判刑。裁判官指被告曾經打幼童頭部、跪在幼童身上，甚至強行拉開幼童雙腿，形容被告犯案時情緒失控，手段粗野，即時監禁無可避免；考慮被告認罪及量刑整體性，判被告就所有控罪入獄約50星期。

涉案26歲被告馮凱琍，被控於2021年12月1日至21日期間，在旺角砵蘭街香港保護兒童會內，故意襲擊、虐待或忽略3歲男童Ａ、兩歲男童Ｂ、一歲男童Ｇ、3歲女童Ｉ、一歲男童Ｐ、兩歲男童Ｕ、兩歲女童Ｗ和兩名身份不詳兒童。所有控罪發生於2021年12月1日至12月21日之間。

官：手段粗野 需即時監禁 案情指，被告曾用手打一名身份不詳男童及Ａ的頭部，及用手打男童Ｕ、腳踢他落床。另外，被告曾捉緊Ｗ的肩膀並用力搖晃、跪在Ｇ身上約6秒、用雙腳夾着不知名男童、打男童Ｐ令其頭部撞牆，以及捉着Ｂ的雙腿，再將他雙腿伸開至「一字馬」動作。

辯方昨進一步求情指，被告犯案是因為守法意識薄弱，加上當時該院舍內人手不足，工作壓力大，現已深感後悔，並覺得自責及羞愧。被告知道判監是不可免，惟希望法庭能判處較低刑期。

裁判官判刑時強調，必然有更有效及溫柔的方式去管教幼童，毋須用上如斯暴力，認為即時監禁是唯一判刑選項，最終判被告入獄4個月34星期，即約50星期。另外，庭上透露，被告涉及另一宗童樂居案件，該案已轉介區院審理。資料顯示，該案涉及19名被告，會在12月5日進行非公開預審，並會在2024年1月9日起開審，初步預計審期15日。案件編號：KCCC285/2022