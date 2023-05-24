陳澤銘兩度連任律師會會長

【本報訊】香港律師會昨再度選出陳澤銘連任會長，黎雅明、湯文龍及余國堅連任副會長。陳表示，是次理事會有4名新成員為女性律師，顯示律師會重視多元化發展，又指針對非暴力又於判刑前長期還押的個案，認為法庭在效率上應有所改進。

陳表示今年獲提名參選的人數與理事會空缺位置一致，故所有候選者入選新一屆理事會。而今次7位參選理事中，有5位新當選，各自有不同法律背景，包括國際、本地和私人企業，可增加律師會不同的業界聲音，讓代表性更為廣泛，其中4位為女性律師，陳認為可「反映律師會重視多元化發展」、「彰顯女性律師愈來愈重要嘅地位」。

陳自2021年起擔任香港律師會會長，是次為二次連任會長一職，被問到對改選近乎沒有競爭有何看法，陳承認過去換屆競爭更為激烈，此情況出現或與社會氣氛有關，但認為今屆有7位會員「企出來」替律師會貢獻時間，成員也更多元化更有代表性，也稱多與少人競選不是自己控制範圍內。

盼法庭加快效率審理 另外，政府計劃修訂《刑事訴訟程序條例》，在原訟法庭3名法官組成的審判庭，審理國安案件作無罪裁決出錯時，允許律政司提出上訴，陳表示從政策角度而言，修訂是「合理」和「適當」，但針對非暴力又於判刑前長期還押的個案，他稱法庭流程應加快，亦應在效率上有所改進。

而基本法第23條立法方面，陳表示政府應平衡和保障市民人權，因無論《基本法》或《港區國安法》均有提及國際人權公約賦予市民的權利。另外，針對612基金紀律研訊進度，陳確認收到投訴，並正進行內部一貫程序調查，有結論會盡快公布。