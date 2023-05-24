無牌管真槍 滅聲器 等 24歲仔藏彈罪成候懲

【本報訊】青年於2018年的除夕在紅磡一帶被截查後，在其住所檢獲近千發子彈、手槍及滅聲器等被捕。他被控一項無牌管有槍械或彈藥罪，案件早前在高院審訊後，5女2男陪審團昨退庭商議近10小時，以5比2大比數裁定被告罪成，但僅裁定被告只管有共12盒的子彈，而沒有管有手槍及滅聲器等物。由於辯方表示需時準備求情，高院暫委法官游德康把案件押後至今天，處理被告的求情及判刑。

現年24歲被告梁頌仁，過往沒有案底。他原被控於2018年12月31日，在黃埔花園一單位內無牌管有兩支手槍、3個滅聲器和899發子彈。根據陪審團裁決，被告只被裁定管有涉案物品中的兩盒共100發實彈子彈，以及在其背包內搜到當中的10盒子彈。據控方指被告於案發時是一名20歲學生，於九巴及港鐵任兼職站務助理，被告亦患有亞氏保加症。

從寓所枱底及背囊搜出 據控方案情指，案發當日，執法人員在紅磡紅棉路對開截停被告，經初步調查後，以涉嫌無牌管有槍械或彈藥罪將他拘捕，警誡下被告說：「阿Sir，我啲槍全部Wargame舖買，好好地收喺自己屋企，咁都犯法？」之後，執法人員先後兩次搜被告的黃埔花園住所，先後在被告房間搜兩盒共100粒實彈子彈，及在書枱底搜出3個滅聲器，另在一個背囊搜出共19盒子彈，當中11盒載有50粒、7盒載有25粒、一盒載有49粒，另搜出載有25粒子彈的彈匣，兩支手槍及配件。

被告在警誡下稱「都係一個叫Terrence嘅人叫阿高畀我」。被告指自己見過Terrence兩次，但無留有對方的聯絡方式，對方要他保管這些物品。約於2018年11月，被告取得這些物品後就放在家中。案件編號：HCCC 241/2020