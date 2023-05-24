新田科技城規劃掀爭議 政界憂淪白石角翻版

【本報訊】立法會發展事務委員會昨日討論新田科技城的土地用途建議，有議員直言多年來見證政府聲稱創造更大創科發展美夢時，最終卻令不少美夢幻滅。港府則指，對於北部發展已有行動綱領及時間表，強調不會空口講完就算。

斥文件忽略漁農業權益 根據發展局提出的建議，新田科技城總發展面積達到627公頃，將分為創新科技園和新田市中心兩部分發展，將建成約5萬個住宅單位；而在批出區內創科用地方面，當局建議考慮直接批地，預計創新科技園的工程首批創科用地於2026年完成平整，而首批居民最快2031年入伙，預計整個項目可容納15萬人口，並提供16萬個就業職位。

議員何俊賢在會上向當局表達不滿，指文件裏隻字不提該項新發展對當局漁農業的影響及賠償，更指自港府宣傳北部都會區發展後，區內不少原有漁農作業的土地被業主申請改劃，直接影響現有漁農戶的生計；何要求當局盡早進行作業凍結登記，否則相關作業被迫停運，會影響他們日後復耕申請情況。

當局死撐不會講完就算 另一議員盧偉國批評，政府曾將白石角部分創科用地改劃成低密度住宅，憂慮新田科技城亦會「重蹈覆轍」。他又指不希望政府講完一套就全部滯後，直言政府談及落馬洲80多公頃予創科用地，但歷時9年，落馬洲科技園區仍未有一個企業進駐。議員周文港則關注建立新田科技城的具體時間表和路線圖，以及如何與廣東和深圳創科產業產生協同效應，結合高等教育發展等情況。

發展局局長甯漢豪表示，北部都會區不只是一個策略，指行政長官已表明今年內會制訂北部都會區的行動綱領和時間表，認為議員和公眾可藉此監察政府，強調不會「講完就算」。她又表示，如何使用創科用地要由創新科技及工業局牽頭規劃，創科局已表示會盡快啟動研究，今年底將有初步規劃。