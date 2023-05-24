有賞無罰 有升無跌 兩電調費 難服眾

檢討機制如虛設 議員籲引入競爭 中電、港燈年內將與政府就「管制計劃協議 」展開中期檢討。就兩電接連發生大規模停電事故，議員認為兩電應參考港鐵做法，調整獎罰機制，倘發生停電只能「有罰無獎」。有議員亦關注，國際燃料價格持續回落下，質疑兩電燃料調整費有升無跌，認為兩電需負擔部分增幅。

中電、港燈早年與政府簽署2018年後管制計劃協議。為期15年的新協議下，兩電准許利潤回報率由9.99%下調至8%。議員田北辰表示，以准許回報率監管公營機構價格，機制本身有問題。他又指，8%准許回報率，原意是鼓勵兩電投資，惟回報率不只包括利潤，亦包括開支。

田北辰續質疑，協議無誘因令兩電要控制成本。其中，兩電很多資產或已荒廢，例如港燈上月停電因駁錯已停用的後備電纜而引發，他形容：「開支又亂咁嚟，有啲資產應撇除又唔撇除！」

田認為，現行獎罰機制下，兩電即使發生停電事故仍可得到獎賞，令市民有不良觀感。

倡參考港鐵機制 停電必罰 田建議，當局可參考港鐵獎罰機制，停電「有罰無獎」，事故超過30分鐘則須按累進方式罰款，甚或考慮事故起因，如果事故由於天災造成，超過70分鐘需罰款，人為事故則一分鐘都需要罰，完全沒有獎金。

應負擔燃料調整部分增幅 另一議員梁熙則認為，兩電應負擔燃料調整費增幅的一部分，直言：「如果電力公司唔需要負責呢方面嘅調整費，點可以確保得到佢哋去買緊最合理價錢嘅燃料呢？」他又說，儘管政府作出監管，但一定會以風險為由，同意電力公司選擇。假如日後電力公司需承負部分燃料費用，燃料選擇則未必一樣。

政府日前表示，兩電早前的停電事故，皆反映現行機制有需要檢視，當局對此持開放態度。

就議員建議增設「只罰不賞」，並促考慮引入競爭，當局表示會考慮各項建議，惟港島電價較貴問題，須循調整供電策略處理，引入競爭未必有助降低電費。