科創大賽 發掘未來研發人才

【本報訊】本港近年銳意發展創新科技，學校亦推出相關課程來培訓學生。有本地創科公司聯同本地大學舉辦「科創大賽」，冀發掘學生探索新科技的潛力，包括活用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、人工智能（AI）及流動應用程式等，為推動智慧城市發展提出新穎的STEAM提案。比賽正接受報名，勝出隊伍可獲一萬元現金獎。

首屆「叮叮科創大賽」由香港電車的姊妹公司叮叮科創，聯合香港科技大學及科創夥伴MIT Hong Kong Innovation Node舉辦，目標激發本地中學生投入創科學習，發掘新一代的領袖和創科楝樑，並為本地交通發展出謀獻策，推動本港成為更宜居且可持續發展的城市。

該比賽正接受報名，歡迎就讀中二至中四學生，以及國際學校9至11年級學生以兩至4人一隊組隊參賽，但須取得校方提名。比賽分為中文組別及英文組別，大會將評審每隊遞交的計劃書，根據創意、科技元素、實際可行性等原則挑選出各10隊入圍隊伍。入圍隊伍可以免費參加師友指導班，加強設計思維訓練。

冠軍學校獲電車車身廣告 大會將於下月16日舉辦網上簡介會，截止報名日期為今年8月18日，並於今年9月1日公布入圍名單，而決賽則定於今年12月2日舉行。比賽設冠亞季3獎，冠軍隊伍可獲一萬元現金獎，而隊伍所屬學校可獲一個月電車車身廣告；亞軍及季軍隊伍則分別可獲8,000元及5,000元現金獎。