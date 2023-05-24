教局拒批私營小一 溥仁小學救校夢碎

【本報訊】位於黃大仙的獻主會溥仁小學因收生差一人不獲開辦小一，該校向教育局申請「特別視學」續辦被拒，或最快2026/27學年完結後停辦。該校校董日前表示，正計劃申辦私立小一，不排除需籌款協助。教育局回覆時強調，該校不能以此方式營辦，因學校已清楚表明選擇「特別視學」，故不可再選擇參加「小一入學統籌辦法」或以私營方式於2023/24學年開辦小一；對於辦學機構沒有就上述事件作出澄清，深表遺憾。

料2026/27學年完結後停辦 校友法團校友校董及校友會主席彭少芳日前表示，經學校和校友會討論，將會申辦私立小一，相信校友會能籌得300萬元款項，協助學校過渡。她續稱，上周六嘗試向教育局局長蔡若蓮遞交請願信不果，是基於當局拒絕讓傳媒一同入場，因此家長未有接受工作人員安排入內。

位於黃大仙隸屬43校網的獻主會溥仁小學，自1965年創校至今已58年，該校上月25日向家長發通告指，接獲教育局通知，今年9月2023/24學年未獲批准開辦小一，而小二至小六班級結構則維持不變。校方指，對於小一收生「只差一名學生」而未達「開班線」，感到十分難過及不理解。校長余詩慧當時認為局方不近人情，希望能約見蔡若蓮。