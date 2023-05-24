提高修葺費門檻 料讓學校更多承擔

小型工程需預留經常性開支埋單 審計署審計報告早前發現，教育局至少13年未有檢視和修訂學校制訂的修葺工程費用門檻，立法會政府帳目委員會昨日就資助學校校舍的保養和改善工作事項進行公開聆訊。教育局指中小學及特殊學校的經常性撥款不同，認為調高門檻會讓學校承擔更多行政工作，並表示目前未有收到有學校提出想提高費用門檻，但會持續檢視有關門檻。

議員簡慧敏指，全港共有844所資助學校，小學、特殊學校及中學可分別就每個費用達3,000元或以上，以及8,000元或以上的修葺分項，向教育局提交大規模修葺工程和緊急修葺工程申請以進行所需工程。教育局常任秘書長李美嫦表示，中、小學和特殊學校的規模、人手配置，以及經常性撥款均大有不同，在現有門檻下的修葺工程卻不能申請額外「非經常開支津貼」，因此學校需於「日常經常性開支」預留一部分費用以用作維修工程，認為調高門檻會讓學校承擔更多行政工作。議員龍漢標則關注有否學校提出，希望當局檢視門檻。

李美嫦續指，目前未有收到有學校提出想提高費用門檻，但會按照實際需要持續檢視，並審視現時經常性撥款的金額、申請大規模維修和緊急維修的經常性項目開支，以及工程價格變動。她強調，設置門檻是希望學校能靈活運用資助，進行簡單快捷的維修，如果修改門檻需考慮一籃子因素，包括查看學校高於或低於成本門檻的工程項目數目。

11校仍未拆石棉物料 議員陸頌雄表示，有學校校舍仍存有含石棉物料，關注當局為何事隔多年仍未拆除有關物料，要求當局制訂時間表。李美嫦表示，港府在2005年計劃把校舍內會對公眾健康構成迫切危險的含石棉物料全部拆除，其後教育局於2014年發現，仍有14所學校存有含石棉物料，其中3間已處理。

李美嫦續稱，餘下的11間學校已作定期檢查，由於仍有學生在上學或進行其他活動，發現要進行清除工作會有難度及風險，但工程顧問曾於今年2月到校監察，認為情況仍是安全。時間表方面，她說會促請該11間學校於下一輪大規模修葺工程時提交申請，移除含石棉物料。

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