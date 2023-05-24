報復被抓猛力掟死貓 內地男囚兩月兩周

【本報訊】一名內地男子聲稱因遭貓抓後，遂猛力把貓擲到地上令牠當場死亡。涉案男子早前被控殘酷對待動物罪，他昨日在西九龍裁判法院認罪，裁判官嚴斥被告手法殘暴，離地短短幾呎就掟死了貓，可想而知力度有多大。裁判官稱，貓抓人屬正常不過，亦不見被告受嚴重傷害，認為情節嚴重，即時監禁是唯一選擇，但考慮被告認罪而酌量減刑，最終判被告入獄兩個月兩星期。

44歲被告張明成，報稱無業，事發時持雙程證在香港逗留。控罪指被告於2023年1月28日，在福榮街81至87號某單位內，殘酷地對待一隻貓令牠受到不必要痛苦，死去的是13個月大的短毛貓。

案情指，當日被告和17歲兒子就着是否繼續飼養涉案的貓發生爭執，之後兩人各自回房。未幾，被告兒子聽到巨響，之後發現短毛貓躺在地上，血流如注。被告報案，貓隻證實死亡，貓屍由愛護動物協會人員檢走，檢驗證實牠身上有多處骨折。被告警誡下指，他擔心貓隻長大後，會變得危險，因此與兒子爭執。之後，貓抓他及看似想咬他，他一時激動將貓掟到地上。

主動報案求輕判 辯方求情指，被告並非討厭動物，事實上，他家中還養了狗和龜。被告之所以和兒子有爭執，是因為貓隻在案發前一晚，抓傷兒子的鼻。辯方續指，被告當時無用武器，不涉持續虐待或變態手法，而且被告主動報案，其實是想救回貓隻。希望法庭考慮被告認罪，以及本案會影響到他申請單程證留港而作出輕判。案件編號：WKCC 391/2023