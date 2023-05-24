女小販劏貓烹食 判監4周緩刑

【本報訊】一名女子將聲稱是被車撞斃的貓帶回家，先用刀劏屍去毛再放在膠桶浸水，打算用來食用，結果遭鄰居揭發。涉案女子被控一項「屠宰狗隻或貓隻作食物」罪，案件昨於西九龍法院再提訊時，女被告承認控罪。裁判官判刑時明言，文明社會不容許屠宰貓隻，檢驗顯示涉事貓隻沒有嚴重外傷，亦與被告所說牠被車撞死的情況不符。不過，案中無證據指被告虐待或親手殺貓，考慮到被告認罪，判她入獄4星期但准緩刑24個月。

涉案59歲女被告張蘭嬌，報稱小販，被控於2023年3月1日在深水埗白田邨健田樓一單位，屠宰一隻貓隻以作食物，案中牽涉的是一隻雌性本地短毛貓。

辯稱短毛貓被車撞死 案情指，當日執法部門接獲報案，指見到屋內有貓屍，被告拿着刀。執法人員到場，發現屋內廁所有個膠桶，桶中裝滿水，浸着貓屍，貓頸旁邊有把刀。貓隻身體僵硬，口流血，身上幾乎沒有毛。被告當場被捕，警誡下她指稱貓隻是在北河街對開被車撞斃，她遂將屍體放入鞋盒，用手推車將之帶回家打算食用，她用了數小時劏貓及去毛。貓屍事後被帶走，檢驗後發現牠懷有4胎，死因不明。

辯方昨求情指，被告知道不可殺貓，但以為若貓被撞死便沒有規管，事後深感後悔，承諾不會重犯，冀法庭輕判。裁判官判刑時稱，本案涉及的只有一隻貓，而且被告是單獨犯案，決定以6星期監禁為量刑起點，因被告認罪，下調刑期至4星期但准緩刑24個月。

根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月。案件編號：WKCC 1530/2023