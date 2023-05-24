騙案增加 被氹「投資」內地股 退休男護輸身家

首季809案涉4.8億元 年升近半 本港詐騙案日日上演，其中投資騙案今年首季有809宗，涉款高達4.8億元，較去年同期分別急升47%及45%。825名受害人介乎17至86歲，遍布各年齡層，有人遭假投資專家騙逾百萬。而截至本月中旬，執法部門就上述投資騙案共拘捕50人。值得注意是，當中涉及內地股票的投資騙案升勢明顯，去年1至4月只有一宗涉款6.2萬元，但今年同期急增至79宗涉款7,174萬元，當中有退休護士被騙去451萬元，痛失畢生積蓄之餘，更欠下親人債項。

急劇上升的內地股票投資騙案，騙徒大多先假冒本地持牌金融投資交易平台的股票經紀或客戶服務員，邀請受害人加入即時通訊軟件群組，聲稱有內地股票內幕貼士，或他們所推介的內地股票有超過20%保證回報。當受害人答應投資後，騙徒便向受害人發送超連結，要求受害人點擊超連結並下載虛假投資平台流動應用程式，謊稱該平台可買到滬港通及深港通買不到的股票。

苦主曾可取利潤 押上退休金 受害人於假平台開戶後，騙徒會指示受害人匯款至指定的本地個人銀行帳戶，聲稱充值相關投資戶口。為博取信任，騙徒會於受害人開戶初期，在平台戶口製造虛假交易紀錄及回報，令其戶口資產看似有所增長，但實際上戶口顯示的資產值只是無意義的數字。當受害人被禁從平台取回投資款項時才驚悉受騙。

根據紀錄，今年首4個月損失最多的為一名60歲退休男護士，他在受騙前沒有投資內地股票經驗。騙徒去年年底透過社交媒體接觸他，指示他下載一個名為「A股通」的虛假投資流動應用程式，並要求他存錢至9個本地個人銀行戶口。受害人按指示開戶並存入超過100萬元，初時其投資戶口顯示獲利約30萬元，他亦曾經成功提取相關利潤。

受害人以為有利可圖，再向騙徒所提供的個人銀行戶口存錢，注入自己畢生所儲下的300萬元退休金，以及向親人借來的數十萬元。其後受害人欲提取早前所投資的400多萬元本金，以及帳面上所賺的逾100萬元，被平台以各種不合理的理由拒絕，他才發現墮入騙局，損失451萬元。

7旬翁下載假程式 匯款515萬 此外，一名71歲男子在今年1月收到假冒本地持牌金融投資交易平台職員，透過即時通訊軟件邀請他投資內地股票，同被指示下載一個虛假投資流動應用程式。受害人先後向兩個轉數快戶口及9個本地銀行帳戶匯入共515萬元，其後始知受騙，於上月18日報案。此案至本月初才確立分類為投資騙案，故未納入為首4個月的案件。

假投資短訊聲稱所推介的內地股票有超過20%保證回報。 騙徒指示受害人下載一個名為「A股通」的虛假投資流動應用程式。 整體投資騙案