醫健：健康在您手：戒煙藥物治療

世界衞生組織將每年5月31日定為「世界無煙日」，而衞生署控煙酒辦公室亦響應將6月定為戒煙月，免費提供為期一星期的戒煙藥物試用裝等，鼓勵市民戒煙。戒煙方法一般有藥物治療、戒煙輔導，及使用網上戒煙程式等。目前戒煙藥物分為兩大類：尼古丁替代藥物及瓦倫尼克林（非尼古丁類藥物），均能紓緩如頭痛、頭暈等退癮徵狀。

尼古丁替代藥物 屬非處方藥物的「尼古丁替代藥物」能使戒煙者在不使用煙草下紓緩退癮徵狀，市面上常見的劑型有戒煙香口膠、貼和糖。戒煙者可與醫護人員商討合適的劑量和劑型。一般而言，劑量是根據每日吸煙數量釐定，再按情況調整。如每日吸10支以下的煙，療程開始時可每天用一片14毫克、時效24小時的戒煙貼。

正確使用 各款尼古丁替代藥物劑型的用法都不同，錯誤使用或影響藥效。例如在皮膚塗上潤膚膏，再貼戒煙貼則會影響尼古丁的吸收。因此，戒煙者應向藥劑師了解正確使用方法，並留意其副作用如失眠及腸胃不適等。若有嚴重心絞痛、心律不正及最近兩星期曾出現急性心臟病，應諮詢醫生和藥劑師的意見。

非尼古丁類藥物 另外，亦有戒煙者選擇屬口服的處方藥物瓦倫尼克林（非尼古丁類藥物），紓緩戒煙者對吸煙的渴求和退癮徵狀。療程為期最少12星期，按需要可延長至24星期。常見副作用包括腸胃不適、睡眠失調等，服用此藥時亦應減少飲酒。

與醫護共同努力 有文獻顯示經社區藥劑師提供戒煙建議後，吸煙人士在第6個月的戒煙率可增加超過兩倍。吸煙可引起多種癌症，導致中風、失明、肺炎等。因此，請不要再遲疑，應盡快與醫護人員共同努力，開展戒煙療程以降低患上吸煙相關疾病的風險。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師葉君瀚