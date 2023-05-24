天瑜事故3年 部門回覆正統籌事件

【本報訊】2018年因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，慘成「植物人」的7歲女童周天瑜，近期病況不時傳出好轉的消息，日前獲中醫師針灸治療後狀況再有改善。天瑜爸爸在社交平台專頁發文，提到醫療失誤事件已3年，繼今年1月提到或涉及刑事成分後，4月獲醫療部門回覆正統籌事件，希望當局會認真調查，秉公辦理。

申請法援兩年未獲批 天瑜爸爸向全體立法會議員寫了一封求助信，希望他們關注，他相信有人涉嫌偽造天瑜的手術紀錄，更改和删除對自己不利，或證實在手術有犯錯的資料。他申請了法援超過兩年，至今仍未獲批，不排除有人不誠實地竄改了手術紀錄，影響病人民事索償，以至法庭判決、法援的申請和醫務委員會仲裁，變得對病人一方極為不利。他稍後會報案，並將事件細節剪輯成短片，適當時候會公開。

天瑜爸爸又提到，偽造醫療紀錄是十分嚴重的指控，當局亦改變原有說法，願意統籌資料調查，認為某程度上證明他有理據。而作為父親，他目睹女兒由活蹦亂跳，變為一個完全喪失活動能力的植物人，惟瑪麗醫院和醫院管理局仍然不肯交代真相，事件仍存在不少疑點。他會繼續追查，直至水落石出，讓該為事件負責的人負責。