患下顎前突 矢狀支骨切開術較快改善

【本報訊】當一個人有「長面」或「下巴突出」，便可能患有「下顎前突症」，需要進行手術矯正，包括最常用的「口內垂直支骨切開術」（IVRO）和「矢狀支骨切開術」（SSRO）。香港大學牙醫學院一項研究發現，病人愈年輕接受手術，術後的口腔健康質素則愈好，又發現在口腔、身心相關的生活質素方面，接受SSRO手術的患者，較接受IVRO手術的患者早出現改善情況。

港大牙醫學院早前進行一項研究，比較下顎前突症病人分別接受IVRO或SSRO手術治療後的生活質素變化。研究中，98位病人被隨機分配接受IVRO或SSRO正顎手術，發現經歷手術後康復的初期，兩組人士均較術前有明顯改善，並持續穩定提高，而病人若於較年輕的時候接受手術，手術後的口腔健康質素會變得更好。

愈年輕接受手術質素愈好 研究又發現，接受SSRO手術的患者，在口腔、身心相關的生活質素方面，較接受IVRO手術的患者早出現改善情況，最早可於手術後兩周即有改善迹象。研究團隊表示，這有機會與早期口腔和言語功能的恢復有關，因SSRO組病人在手術後毋須固定上下顎。

研究團隊表示，下顎前突症是一種面部畸形，會影響個人的咀嚼功能、面部觀感和自信心，亦會引起顎關節疼痛，在香港和南中國十分普遍，西方國家相對較少。矯正下顎前突症需要進行正顎手術，手術過程涉及切開顎骨並將它們固定在預先計劃的位置。