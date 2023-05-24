GMP認證 港大細胞治療實驗室開幕

【本報訊】培訓人才需要先進設備的配合。香港科技園與香港大學合作成立「良好生產規範（GMP）」認證細胞治療實驗室，並於昨日舉行開幕典禮。新實驗室旨在製造達臨床級別的先進療法產品作為試驗藥物，供臨床測試使用，同時為科學家和臨床醫生提供培訓平台。新實驗室亦正研究為心血管疾病患者提供幹細胞療法，以及為血癌患者提供的抗原受體T細胞（CAR-T細胞）療法，預計可在5年內推出有關療法的臨床試驗，惠及非癌症患者。

港大細胞治療實驗室將開展GMP項目及先導試驗，包括推出有關嵌合CAR-T細胞和幹細胞療法的臨床試驗，與製藥公司合作，於本地生產CAR-T細胞治療產品，為未來在葛量洪醫院的賽馬會臨床創新與發現中心開展產品研發而鋪路，期望日後能大規模生產有關產品，或能降低藥物售價。

擬研療法覆蓋更多疾病 港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授謝偉財表示，現時大多數國家將CAR-T細胞治療產品用於末期急性白血病，雖然香港亦有本地藥行生產，但港大新成立的細胞治療實驗室並非為取代現有商業用的CAR-T治療，而是研究商業用的CAR-T治療難以覆蓋的疾病，希望未來可成功研發不同療法去應付這類未被涵蓋疾病。

港大細胞治療實驗室學術領導教授謝鴻發又指，新實驗室現有4名員工，均是早前曾到英國受訓後回港，相信未來在實驗室培訓之後亦會到葛量洪醫院的賽馬會臨床創新與發現中心工作，屆時大約需要20名人手。